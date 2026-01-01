Veiligheidsregio Groningen beleeft drukke jaarwisseling, brandweer moest 199 keer uitrukken

Foto: 112 Groningen

De jaarwisseling is in de provincie Groningen druk verlopen voor de hulpdiensten. Veiligheidsregio Groningen registreerde tijdens oud en nieuw in totaal 199 uitrukken van de brandweer.



Er was volgens de veiligheidsregio Groningen sprake van een uitzonderlijk drukke nacht. Naast de gebruikelijke meldingen van buitenbranden kregen brandweerploegen te maken met meerdere grote incidenten die om extra inzet vroegen. Net als vorig jaar kwamen vrijwel alle brandweerposten in actie. Het merendeel van de meldingen betrof buitenbranden. In totaal werd bij zes incidenten opgeschaald: vier keer naar middelbrand en twee keer naar grote brand.

Incidenten in de gemeente Groningen

Aan de Ulgersmaweg in de stad Groningen brandde een bedrijfsbus volledig uit. Het voertuig stond geparkeerd tegen een pand, maar door snel optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar het gebouw.

In de stad werden, net als in voorgaande jaren, een Multi-Surveillance Team (MST) ingezet, bestaande uit brandweer en politie. Het team beoordeelde 104 meldingen van buitenbranden die mogelijk gevaar opleverden voor de omgeving. Twintig van deze branden zijn daadwerkelijk geblust.

Kleine buitenbranden die geen direct gevaar vormden, werden niet altijd geblust. Wanneer er sprake was van schade, overlast of gevaar heeft de brandweer ingegrepen. De brandresten werden wel opgeruimd door de gemeente.

Incidenten in andere gemeenten

In Bedum brandde een sporthal aan de Schoolstraat volledig af. Meerdere blusvoertuigen werden ingezet om het vuur te bestrijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd. Bij de brand kwam asbest vrij. Inwoners met vragen hierover kunnen terecht bij gemeente Het Hogeland.

In Nieuwe Pekela werden aan de Lindenlaan drie woningen door brand verwoest. Alle bewoners konden hun woningen tijdig verlaten. Niemand raakte gewond, maar de huizen zijn als verloren te beschouwen. Vanwege rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. Dankzij de inzet van de brandweer wist het vuur zich niet verder uit te breiden.

Brandweer kon veilig haar werk

De sfeer tijdens de jaarwisseling was over het algemeen goed. Er is geen sprake geweest van geweld tegen brandweerlieden. Wel moest de politie in Oldehove, Middelstum en Hoogkerk ingrijpen om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig haar werk kon doen. Veiligheidsregio Groningen benadrukt dat hulpverleners hun werk altijd veilig en met respect moeten kunnen uitvoeren.