Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat: “Ga alleen de weg op als dat echt nodig is”

Foto: Wouter Holsappel

Vanwege de verwachte weersomstandigheden roepen de Veiligheidsregio Groningen en Rijkswaterstaat op om in de nacht naar maandag en maandagochtend alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is.

“In de nacht naar maandag wordt er tussen 02.00 uur en 10.00 uur gladheid door ijzel verwacht”, laat de Veiligheidsregio Groningen weten. “Voor deze situatie is door het KNMI code oranje afgegeven. Het dringende advies is om alleen de weg op te gaan als dat strikt noodzakelijk is.”

Rijkswaterstaat sluit zich bij dat advies aan: “Gladheid door ijzel is vaak moeilijk te zien. Automobilisten moeten rekening houden met zeer gevaarlijke rijomstandigheden. In de provincies waar code oranje van kracht is, waaronder Groningen, adviseren wij niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Zondagavond laat en in de nacht naar maandag 12 januari volgt vanuit het westen winterse neerslag. In het hele land, met uitzondering van het zuidwesten, is er dan kans op verraderlijke gladheid door ijzel.”

“Tijdens de ochtendspits moeten weggebruikers in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel nog steeds rekening houden met gevaarlijke situaties. Omdat ook in de rest van het land de wegdektemperaturen plaatselijk nog onder nul kunnen zijn, adviseren we automobilisten ook daar alert te blijven.” Om de ijzel te bestrijden, zet Rijkswaterstaat maximaal materieel in: “We zetten 577 strooiwagens in. Bij extreme omstandigheden kunnen we ook calamiteitenmachines inzetten, zoals de Lavastorm en de Firestorm.”

NS rijdt maandag volgens een winterdienstregeling

De NS laat weten dat er op maandag volgens een aangepaste dienstregeling wordt gereden. “Afgelopen weekend hebben we samen met ProRail hard gewerkt aan het herstellen van defecten en storingen aan wissels, sporen en treinen. De nasleep van de vorst en sneeuw van afgelopen dagen betekent dat het volledige aantal benodigde treinen nu nog niet beschikbaar is. Daarnaast kan het treinverkeer ook nog last ondervinden van de huidige kou, door bijvoorbeeld ijzel en rijp op bovenleidingen. Om een zo betrouwbaar mogelijke dienstregeling te kunnen bieden is er daarom voor gekozen in ieder geval op maandag nog een aangepaste dienstregeling te rijden.” Zo zullen er tijdens de spits minder treinen rijden tussen Groningen en Assen. Op dinsdag gaat er waarschijnlijk weer volgens de reguliere dienstregeling worden gereden.