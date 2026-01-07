Veel scholen sluiten eerder de deuren

Foto via Gomarus College

Diverse scholen in Stad sturen hun leerlingen deze woensdag eerder naar huis. Dat melden diverse media.

Onder meer het Praedinius Gymnasium en het Gomarus College aan het Vondelpad laten hun leerlingen na het middaguur de witte wereld in trekken. Diverse scholen zijn helemaal niet opengegaan, waaronder de CSG-scholen Kluiverboom, Selion en Wessel Gansfort. Ook een aantal basisscholen in de stad liet de leerlingen thuisblijven.

De gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool zijn open. Lessen op de Hanze worden zoveel mogelijk online gegeven. Tentamens en toetsen op locatie gaan niet door en dat geldt ook voor geplande praktijklessen.