Veel schade bij verkeersongeluk Prinsesseweg: automobilist schiet door middenberm en botst tegen meerdere auto’s

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Prinsesseweg in de Oranjebuurt zijn zaterdagavond meerdere auto’s beschadigd geraakt. Ondanks de flinke schade hoefde niemand naar het ziekenhuis. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond rond 19.55 uur plaats. “Een automobilist kwam vanuit de richting van Paddepoel”, vertelt Ten Cate. “Op de plek waar de Zonnelaan overgaat in de Prinsesseweg, in de bocht direct na het spoorviaduct, is de bestuurder in een slip geraakt. De auto is vervolgens door de middenberm geschoten en daar op een tegemoetkomende auto en twee geparkeerde voertuigen gebotst.”

Behalve de politie en een ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben twee inzittenden ter plaatse nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De schade aan de voertuigen is volgens de fotograaf aanzienlijk: “Door de klap zijn twee auto’s op het trottoir tegen de gevel van een woning tot stilstand gekomen. Twee andere beschadigde auto’s staan nog op de weg. Het incident trok veel bekijks van buurtbewoners.”

Vanwege het ongeluk en de berging van de voertuigen is de Prinsesseweg in de richting van Paddepoel afgesloten voor het verkeer. Verkeer stad-inwaarts kan de plek van het ongeluk wel passeren.