Veel minder auto-inbraken in Groningen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de provincie Groningen vonden afgelopen jaar 511 auto-inbraken plaats Dat is een afname van 34 procent. Vooral in de gemeente Groningen was de afname sterk: er waren 211 minder inbraken.

Landelijk gezien was er sprake van een afname van 4,5 procent. Dit alles blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente nationale politiedata. De kans dat je auto wordt opengebroken in de provincie Groningen is relatief laag: per 10.000 huishoudens vonden in de provincie gemiddeld 16,6 auto-inbraken plaats. Dit is fors minder dan het landelijke gemiddelde van 50 auto-inbraken. Alleen in Drenthe en Friesland heeft men minder last van auto-inbraken.

“Het aantal auto-inbraken in jouw buurt kan invloed hebben op de premie van je autoverzekering,” aldus Michel Ypma van Independer. “Als het risico op diefstal hoog is, dan wil de verzekeraar dit risico extra afdekken, wat vaak leidt tot een hogere premie. En natuurlijk ook andersom: zijn er weinig incidenten, dan betaal je waarschijnlijk ook minder.”

Ypma waarschuwt: “Bij een auto-inbraak keert je verzekeraar alleen de schade uit als je WA Plus of All Risk verzekerd bent. Met een basis WA-verzekering heb je geen recht op vergoeding. Veel automobilisten zijn zich hier niet van bewust en draaien daardoor onverwacht zelf op voor de kosten.