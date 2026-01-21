Veel insprekers voor sessie over toekomst Hortus en Biotoop

De Biotoop in Haren (Foto: Bram Koster)

Voor een inspreeksessie van de gemeenteraad over de toekomst van de Hortus en de Biotoop hebben zich veel inwoners en organisaties gemeld.

Daarom wordt de complete sessie, die vandaag (woensdag) om 16.30 uur begint, besteed aan de insprekers. Het politieke debat met de gemeenteraad en het college van B&W wordt daarom uitgesteld naar volgende maand.

Met een aparte inspreeksessie kan recht worden gedaan aan de twaalf insprekers die zich hebben gemeld, en aan de vragen van raadsleden. De sessie is openbaar: hij is te volgen vanaf de tribune en live via de website ‘gemeenteraad.groningen.nl.’

De insprekers vertellen wat zij vinden van het Toekomstperspectief Hortus-Biologisch Centrum. Daarin staat vermeld wat de gemeente als eigenaar van de Hortus en Biotoop van plan is met het gebied. Er zijn drie ‘wensbeelden’ voor het gebied: een groene parel, wonen in het groen, en een cultureel en recreatief gebied.