Veel animo voor tweede editie Groningse 4Daagse: al 1.400 inschrijvingen voor start kaartverkoop

Jesse van Mulkom (r) liep vier keer 40 kilometer. Foto: ingezonden

De Groningse 4daagse kan volgend jaar augsutus rekenen op veel belangstelling. Nog voor de start van de kaartverkoop hebben zich bijna 1.400 deelnemers aangemeld, evenveel als het totale aantal deelnemers van de eerste editie van afgelopen zomer.

“Dat we nu al op dit aantal zitten, nog vóór de reguliere verkoop überhaupt is gestart is fantastisch,” aldus André Pater, woordvoerder van de organisatie. “Het laat zien hoeveel vertrouwen en enthousiasme er is. Wat is het toch mooi als we zo mogen blijven groeien.”

De eerste editie van de Groningse 4daagse vond plaats in augustus 2025. Daaraan deden 1.389 wandelaars mee, waarvan 205 deelnemers slechts één dag. In totaal wisten 1.255 deelnemers de tocht uit te lopen. Tijdens de eerste editie werd ook geld ingezameld voor Maggie’s Center Groningen. Wandelaars haalden samen bijna 8.000 euro op voor dit centrum voor mensen met kanker en hun naasten.

Inschrijven voor de tweede editie kan vanaf donderdagochtend 10.00 uur via de website van het evenement. De Groningse 4daagse wordt gehouden van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus 2026.