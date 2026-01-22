Vanaf februari groot onderhoud aan roltrappen Forum Groningen

Foto Andor Heij. Forum Groningen

Wie deze week het Forum Groningen binnen gaat, wordt geconfronteerd met een hevig gepiep van één der roltrappen. De lange roltrap van de eerste naar de derde verdieping werkt zelfs helemaal niet meer.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de roltrappen. Wethouder Rik van Niejenhuis meldt in een brief aan de gemeenteraad dat uit onderzoek blijkt dat bij circa tien van de veertien roltrappen groot onderhoud nodig is, namelijk vervanging van het binnenwerk. Dat is twee jaar eerder dan gepland. Het intensieve gebruik is hier waarschijnlijk mede debet aan. Het Forum trekt jaarlijks zo’n 2 miljoen bezoekers.

Het onderhoud gaat in februari en maart plaatsvinden, aldus de wethouder. Het binnenwerk wordt vernieuwd en geoptimaliseerd uitgevoerd door een zelfsmerend systeem aan te brengen. Het gaat om zeer arbeidsintensieve werkzaamheden waarbij individuele roltrappen 1 tot 3 weken niet gebruikt kunnen worden. De roltrap van 1 naar 3 wordt een dezer dagen gerepareerd.

De gemeente laat onderzoeken of het anders programmeren van de liften in de periode van onderhoud kan bijdragen aan het beperken van overlast voor bezoekers.