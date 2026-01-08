Vanaf 9 uur rijdt Qbuzz weer in Groningen en Drenthe

Foto: Denise Overkleeft

Vandaag (donderda) rijdt Qbuzz in Groningen en Drenthe vanaf 09.00 uur volgens dienstregeling, maar reizigers moeten vanwege de gladheid wel rekening houden met mogelijke uitval of vertraging.



Op basis van het huidige weerbeeld van 8 januari is vanochtend besloten de busdienst weer op te starten. Het is afhankelijk van de weersituatie en wegconditie of de dienstverlening voortgezet kan worden

Qbuzz houdt de lokale weersituatie en wegconditie in het gebied nauwlettend in de gaten en bepaalt of er verantwoord en veilig gereden kan worden; mede op basis van de ervaringen van de chauffeurs en de bevindingen uit inspectieritten. De veiligheid van medewerkers en reizigers staat voorop. Voor de laatste status over wat er wel en niet rijdt, verwijst Qbuzz de reiziger naar de actuele status op hun website en naar de 9292 reisplanner.