Van Oldenbarneveltlaan van maandag 16 februari tot en met woensdag 18 februari dicht

De Van Oldenbarneveltlaan is van maandag 16 februari tot en met woensdag 18 februari afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting begint maandagochtend om 07.00 uur en duurt tot woensdagavond 18.00 uur.

De weg is in beide richtingen dicht voor auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren vanwege werkzaamheden. Ook het openbaar vervoer en hulpdiensten kunnen in deze periode niet gebruikmaken van de weg.

Voor het verkeer wordt een omleiding ingesteld. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van vijf tot tien minuten. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

In de omgeving wordt matige verkeershinder verwacht.