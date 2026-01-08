Valse bommeldingen in zes scholen, waarvan één in Stad

Zes scholen in Groningen en Drenthe kregen deze donderdagochtend een bommelding. Het betreft ook een school in de gemeente Groningen. Dat meldt de politie Noord-Nederland.

Volgens de politie is in ieder geval één school, OBS De Achtbaan in Hoogezand, ontruimd. Het gaat verder om één school in Groningen, Eelde, Emmen en twee in Hoogezand. De politie heeft de namen van de scholen niet bekendgemaakt.

De school in Hoogezand kreeg volgens de politie even na 9.00 uur een anoniem telefoontje waarin gezegd werd dat er een bom in het pand zou liggen. De school werd ontruimd en het pand werd doorzocht. De politie kon niets vinden en de kinderen mochten vervolgens weer naar binnen..

Volgens de politie zijn alle meldingen zijn van dezelfde aard. Er wordt onderzoek gedaan naar de afzender.