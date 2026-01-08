Vakkledinghuis gaat sluiten, Purperen Draak neemt pand over

Ansichtkaart uit 1925. Foto via Vakkledinghuis Groningen

Na honderd jaar komt er een einde aan Vakkledinghuis Groningen. De familiezaak sluit op 1 april zijn deuren. Het pand in de Oude Ebbingestraat krijgt later dit jaar een nieuwe bestemming: spellenwinkel de Purperen Draak neemt het over.

Vakkledinghuis Groningen is al drie generaties in familiehanden. Sinds 1990 is Rogier Niessen de eigenaar, toen hij het overnam van zijn oom. De zaak noemt zichzelf “Old men selling quality clothes” en is gespecialiseerd in werkkleding, een stijl die nu vaak vintage wordt genoemd.

Rogier zit tegen de pensioenleeftijd aan en kampt met gezondheidsproblemen. Ed Niessen, de broer van Rogier, vertelt: “Er is geen opvolging voor de zaak. En winkels zoals deze zijn eigenlijk niet over te nemen.” Omdat het Vakkledinghuis geen andere locaties heeft en al honderd jaar een familiezaak is, is er niemand die de zaak wil overnemen als Rogier met pensioen gaat.

Een eeuw Vakkledinghuis Groningen

Honderd jaar geleden begon hun opa de zaak. Toen bestond het pand nog uit nummer 69, maar in de jaren ’50 is de kledingwinkel samengesmolten met het naastliggende pand, nummer 67. Waar vroeger “alle jeugd” het kledinghuis bezocht om werkkleding te kopen voor de technische of koksschool, is het tegenwoordig veel meer gericht op toeristen.

Foto via Vakkledinghuis Groningen

Maar ook zoeken mensen de zaak speciaal op. Zo verkoopt het Vakkledinghuis kleding van Manchester Corduroy. Ed vertelt: “Dat materiaal hebben we via een Franse firma weten te bemachtigen, als enige in Nederland.”

De stof, beter bekend als ribfluweel of stuutsiekoorn in het Gronings, werd vroeger gedragen door landarbeiders en fabrieksmedewerkers. Eind jaren zestig werd het ook juist door Groninger politici als Jacques Wallage en Fré Meis gedragen, mogelijk vanwege de binding met het gewone volk.

Laatste loodjes

Op 1 april sluit het Vakkledinghuis na honderd jaar zijn deuren. Binnenkort gaan de twee broers, samen met bedrijfsleider Willem Klei beginnen met de voorraad herschikken en de laatste artikelen verkopen.

Ed verwacht dat het vlak voor de sluiting nog storm gaat lopen. “Wij hebben veel mensen die al jaren dezelfde spijkerbroeken willen. Heel veel klanten zullen op de valreep nog iets bestellen, voordat het te laat is.”

Vakkledinghuis Groningen. Foto via VisitGroningen

Purperen Draak

Op een paar minuten lopen, in de Nieuwe Ebbingestraat, zit de Purperen Draak. Tien jaar geleden verhuisde de spellenwinkel naar hun huidige plek, maar halverwege dit jaar neemt de winkel het pand van het Vakkledinghuis over.

Tim Smedinga, assistent-manager van de Purperen Draak vertelt waarom: “We groeien eigenlijk het huidige pand uit.” Niet alleen zorgt de nieuwe grotere locatie voor meer plek voor speelruimtes, ook kan de winkel hier zijn magazijn uitbreiden.

Purperen Draak in het huidige pand. Foto via Purperen Draak

Dat is nodig, want bord- en kaartspellen zijn ook in Groningen nog steeds populair. Tijdens de coronacrisis zijn mensen veel meer spellen gaan spelen, volgens Tim. “Al merken we nu wel dat de toename van populariteit weer een beetje is afgestompt.” Klassiekers als Ticket to Ride of nieuwkomer Locus, bedacht door een Nederlander, zijn populair.

Speelruimtes

De Purperen Draak bestaat nu meer dan vijftien jaar. Achter in de winkel is nu een speelruimte waar veel evenementen van onder andere Magic The Gathering (MTG), Pokemón Trading Card Game en Warhammer worden gehouden.

In de nieuwe locatie breidt de winkel dit uit. Tim: “De beste optie op dit moment lijkt om achter in het pand twee speelruimtes te realiseren. Daardoor kun je ook tegelijkertijd twee events houden.”

Impressie van één van de nieuwe speelruimtes. Impressie van Henk-Jan Bakker

Ook komt er in het nieuwe pand weer een grote kast met spellen die mensen gratis kunnen proberen. “Het is belangrijk dat mensen langs kunnen komen om een spelletje te spelen. Al is het alleen maar om te zorgen dat we een spel uit de winkel makkelijk kunnen uitleggen.”

Op 1 mei krijgt het team van de Purperen Draak de sleutel van het pand. Uiterlijk eind juni willen ze naar hun nieuwe plek verhuizen. De bedoeling is dat de spellenwinkel halverwege het jaar op de nieuwe plek open gaat.