‘Code oranje’ verlengd in Groningen, waarschuwing geldt nu tot 21.00 uur op vrijdagavond (update)

Foto: Jesse Weijn

Het leek om 12.00 uur voorbij met ‘code oranje’ in Groningen. Maar op de valreep besloot het KNMI de weerswaarschuwing voor het noorden van het land langer te laten duren. Het meteorologisch instituut houdt ‘code oranje’ nu aan tot 21.00 uur op vrijdagavond.

In het noorden valt nog plaatselijk sneeuw een vijftal centimeters en door de stevige oostenwind is er plaatselijk sprake van sneeuwjacht. Ook zijn plaatselijk sneeuwduinen ontstaan. Hiervoor geldt tot vanavond 21:00 uur in de provincies Friesland, Groningen en op de Wadden code oranje. Ook is het her en der glad door sneeuwresten, vooral op binnenwegen.

In de loop van de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend wordt het van het noorden uit geleidelijk droog. Omdat het vanavond en komende nacht overal weer gaat vriezen zullen natte weggedeelten ook weer gaan bevriezen.