UWV: Arbeidsmarkt in Groningen koelt licht af

Foto: Google Maps

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Het zijn er nu 5.851, aldus uitkeringsinstantie UWV.

Met een afname van het aantal vacatures betekent dit dat de arbeidsmarkt iets afkoelt. Toch is de krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren niet voorbij. Historisch gezien blijft het aantal uitkeringen laag en werkgevers blijven kampen met openstaande vacatures. Veel mensen lukt het om in de krappe arbeidsmarkt een baan vinden.

Erik Oosterveld van UWV: ‘In het afgelopen jaar zagen we het aantal reorganisaties toenemen. Meer bedrijven denken op dit moment na hoe ze het werk anders kunnen organiseren. Dat komt mede door de oplopende kosten. Zo gingen in 2023 en 2024 de salarissen behoorlijk omhoog. En dan zie je dat bedrijven gaan nadenken of zij met die oplopende kosten afscheid moeten nemen van personeel of gaan reorganiseren. De stijging van de werkloosheid aan het eind van 2025 kwam echter vooral doordat mensen de arbeidsmarkt betraden die hiervoor niet tot de beroepsbevolking behoorden.”

De personeelstekorten zijn echter nog niet voorbij. Oosterveld: “Groningse bedrijven geven nog steeds aan dat personeelstekorten de belangrijkste belemmering vormen in hun bedrijfsvoering. De personeelstekorten leiden onder meer tot werkdruk en stress. Ruim twee derde van de werkgevers geeft aan dat de toegenomen belasting van werknemers een gevolg is van de krappe arbeidsmarkt.”