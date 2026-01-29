UMCG Transplantatiecentrum voerde vorig jaar bijna duizend transplantaties uit

Het UMCG Transplantatiecentrum heeft afgelopen jaar 325 orgaantransplantaties, 472 hoornvliestransplantaties en 184 stamceltransplantaties uitgevoerd.

Het UMCG is het grootste transplantatiecentrum van ons land. Het ziekenhuis voert ook gecombineerde transplantaties uit, zoals hart-lever- en longtransplantaties. In het UMCG vond ook de enige dunnedarmtransplantatie in ons land plaats.

“Orgaantransplantatie is alleen mogelijk door de belangeloze gift van overleden of levende donoren”, zegt Vincent de Meijer, chirurg en voorzitter van het UMCG Transplantiecentrum. ‘Onze dankbaarheid richting hen is groot.” Landelijk nemen de wachttijden voor een donororgaan langzaam maar zeker af door nieuwe technieken en een groter aanbod. “En dat is goed nieuws”, zegt De Meijer. “Orgaantransplantatie is alleen mogelijk door de belangeloze gift van overleden of levende donoren. Zonder donatie geen transplantatie.”

Landelijk doneerden vorig jaar 308 mensen organen na overlijden, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting. Er waren 949 orgaantransplantaties met organen van overleden donoren. Orgaandonatie bij leven kan met een nier of een deel van de lever. In 2025 kregen 498 nierpatiënten een nier van een levende donor. Dit aantal is de afgelopen jaren stabiel.

Dankzij nieuwe technieken zoals orgaanperfusie kunnen steeds meer gedoneerde organen daadwerkelijk gebruikt worden voor een transplantatie. En kunnen soms meerdere patiënten profiteren van één orgaan. De Meijer: “Het is prachtig dat we dankzij dit soort nieuwe technieken meer patiënten kunnen helpen en de wachttijden voor een transplantatie kunnen verkleinen.”