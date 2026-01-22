UMCG test sociale robot voor kinderen in februari

Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG begint in februari met het testen van een sociale robot. Deze moet kinderen afleiden tijdens spannende medische handelingen.

Bij kinderen die een sonde krijgen ingebracht of die bloed moeten afnemen kan een robot helpen om kinderen gerust te stellen. De robot van zo’n veertig tot vijftig centimeter lang knoopt een gesprekje met de kinderen aan en neemt ze mee in een fantasiebeleving.

Lex Kloosterman van het UMCG geeft een voorbeeld: “Bij het inbrengen van een sonde laat hij kinderen bijvoorbeeld denken dat ze een dolfijn zijn. Dan vertelt hij ze ‘je zwemt nu door een grot, misschien kun je wat voelen.’”

Uit eerder technisch onderzoek bleek dat kinderen de robotstem niet vriendelijk vinden. Daarom is er een vriendelijkere en empathische stem gekocht.

De robot is een aanvulling op andere methodes die het ziekenhuis al gebruikt, zoals muziek en projecties op de muur. Ook in ziekenhuizen in Utrecht en Rotterdam wordt de robot getest.