UMCG beloont idee van IC-verpleegkundige voor minder verspilling bij sondevoeding

Foto via UMCG

IC-verpleegkundige Franka Akkerman-Bril van het UMCG is dit jaar de winnaar gewonden van de jaarlijkse Afschafprijs van het ziekenhuis. Haar idee om materialen bij sondevoeding minder vaak te vervangen kan zorgen voor minder verspilling en meer tijd voor andere zorg.

Bij patiënten met sondevoeding wordt het verbindingsstuk tussen de voedingszak en de neussonde dagelijks vervangen. Volgens de verpleegkundige is dat in zo’n afgesloten systeem niet altijd nodig. Akkerman’s idee is daarom om dit minder vaak te doen, bijvoorbeeld om de dag. Dat gebeurt nu al met materiaal wat bij infusen wordt gebruikt.

De Afschafprijs wordt sinds 2023 jaarlijks uitgereikt aan verpleegkundigen in het UMCG. De prijs stimuleert hen om kritisch te kijken naar hun werk en taken slimmer of efficiënter uit te voeren. De winnaar krijgt een geldbedrag voor persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning bij de uitvoering van het idee.

Het winnende idee van Akkerman werd gekozen uit tientallen inzendingen van verpleegkundigen en kreeg meer dan de helft van de zevenhonderd uitgebrachte stemmen. De verpleegkundige gaat nu samen met het Verpleegkundig Expertisecentrum onderzoeken of het idee kan worden uitgevoerd. Ook de andere genomineerden krijgen begeleiding om hun ideeën verder te ontwikkelen.