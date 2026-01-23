Twintig maanden cel en jeugd-tbs voor Stadjer (19) na geweld, bedreiging en drugsbezit

Foto: Joris van Tweel

De rechtbank in Groningen heeft een 19-jarige man veroordeeld tot twintig maanden jeugddetentie. De man pleegde een lange lijst misdrijven, waaronder een explosie bij een woning, handel in drugs en zware bedreigingen.

Van de twintig maanden jeugddetentie zijn tien maanden voorwaardelijk. Hij krijgt ook een PIJ-maatregel, oftewel jeugd-tbs opgelegd.

Een van de ernstigste feiten was een aanval op een woning. De Groninger gooide in de vroege ochtend een brandend voorwerp tegen een voordeur. Hierdoor volgde een harde knal en ontstond er brand. Een agent herkende de man later op camerabeelden. De man was ook actief in de handel van verschillende soorten harddrugs. Bij een huiszoeking vond de politie niet alleen pillen en cocaïne, maar ook 63 scherpe kogels voor vuurwapons.

Daarnaast maakte de man zich schuldig aan meerdere heftige bedreigingen. Hij riep tegen een vrouw dat hij haar en haar kind zou vermoorden of laten ontvoeren. Ook bedreigde hij een politieagent. Hij zei dat hij de agent zou opzoeken en doodsteken zodra hij weer vrij zou komen. De verdachte gebruikte vaker geweld. Zo sloeg hij zijn vriendin en schopte hij haar tegen haar hoofd. Ook duwde hij een andere vrouw met veel kracht tegen de grond.

Verder was er sprake van diefstal en overlast in de publieke ruimte. De man pinde geld met een gestolen bankpas. Ook reed hij zonder rijbewijs op een crossmotor over de stoep. Daarbij reed hij veel te hard en botste hij tegen een auto. Op verschillende plekken vernielde hij meubels en muren, onder meer in het huis van zijn familie.

De man werd voor een paar zaken vrijgesproken. De aanklager dacht dat hij zijn vriendin als menselijk schild gebruikte om niet te worden opgepakt. De rechter vond dat dit niet kon worden bewezen. Ook voor stalking kreeg hij geen straf. Volgens de rechter was hun relatie zo onrustig dat beide kanten elkaar steeds weer opzochten. De officier van justitie wilde ook dat de man oude straffen uit 2023 en 2024 alsnog zou uitvoeren. De rechtbank wees dit verzoek af. De tijd die de man al in voorarrest heeft gezeten, gaat van zijn straf af.