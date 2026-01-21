Twaalf miljoen kilo zout gestrooid tegen sneeuw en ijs in Groningen

Foto via Gemeente Groningen

Tientallen strooiwagens, honderden medewerkers en genoeg zout om veertig vrachtwagens te vullen. Begin januari draaide de gemeente Groningen op volle toeren om sneeuw en gladheid de baas te blijven.

Begin deze maand zette de gemeente grootschalig in op gladheidsbestrijding tijdens de periode met sneeuw en extreme gladheid. In totaal zette de gemeente ongeveer 150 medewerkers in, met strooiwagens en sneeuwschuivers door de hele gemeente. Ook medewerkers van andere afdelingen hielpen mee, zodat het werk door kon gaan.

Tijdens deze periode is ongeveer 12 miljoen kilo zout gestrooid. Dat staat gelijk aan zo’n 40 grote vrachtwagens vol. De bestaande zoutloods kan maximaal 900 ton zout opslaan. Omdat dit niet genoeg was, haalde de gemeente extra zout uit Harlingen met vrachtwagens van Stadsbeheer. De gladheidsbestrijding bestond uit 32 vaste routes. Daarvan werden 30 routes machinaal uitgevoerd en twee routes met de hand. Per dienst waren ongeveer veertig medewerkers actief en reden er continue meer dan dertig strooiwagens door de gemeente.

Het winterweer had ook gevolgen voor andere werkzaamheden. Door de gladheid kon afval tijdelijk niet worden ingezameld. Medewerkers van Afvalbeheer hielpen daarom mee met de gladheidsbestrijding. Kort na de gladheidsperiode is de afvalinzameling hervat en inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt.

De intensieve strooiperiode zorgde voor extra slijtage aan voertuigen en machines. Daarom is direct gestart met onderhoud en herstel van het materieel, zodat de gemeente voorbereid blijft op nieuwe gladde periodes. De gemeente werkt ondertussen ook aan een nieuw steunpunt. Daarmee kan in de toekomst een grotere zoutvoorraad worden opgeslagen en kan sneller worden gereageerd bij extreme winterse omstandigheden.