Treinen Arriva rijden vrijdag volgens dienstregeling, maar wel minder vaak (update)

Foto: Ger & en Elly

De noordelijke treinlijnen van Arriva worden vrijdag volgens de normale dienstregeling opgestart. Ze rijden 1 x per uur, behalve de treinen tussen Groningen en Winschoten en die tussen Stad en Leeuwarden: die rijden tweemaal per uur.

In de drie noordelijke provincies geldt vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 12.00 code oranje. Komende nacht valt er veel sneeuw, wellicht tot wel 15 centimeter, en er staat veel wind. Er rijdt dus tweemaal per uur een trein van en naar Leeuwarden en Winschoten.

NS rijdt met een aangepaste dienstregeling, waardoor er minder treinen rijden. De leiding van Qbuzz bepaalt later in hoeverre vrijdag de bussen in het noorden gaan rijden.

Verder zijn vrijdag alle accommodaties van Sport050 gesloten. Dit geldt voor sportcentrum Kardinge, alle zwembaden en sporthallen. Later op de dag bekijkt de leiding van Sport050 of de zalen vanaf zaterdag weer open kunnen. Alle gebouwen van de Rijksuniversiteit (behalve de UB) en de Hanze blijven vrijdag dicht