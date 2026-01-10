Tot zeker 15.00 uur geen bussen van Qbuzz

Bussen van Qbuzz staan op de stalling te wachten. Foto: Michel Eising

De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz gaan tot zeker 15.00 uur de weg niet op in de provincie. Dat laat het bedrijf rond 11.00 uur weten.

Aanvankelijk was het zaterdag de bedoeling dat er rond 09.00 uur weer gereden werd. In eerste instantie werd dit uitgesteld tot 11.00 uur en nu dus naar 15.00 uur. De reden zijn dat verschillende wegen nog te onbetrouwbaar zijn om een goede dienstregeling uit te kunnen voeren. Lijnen 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17, 23 en 35 rijden niet. Ook de stadsbussen in Groningen (7, 8,9, 10 en 19) rijden daarom voorlopig niet.

Het is mogelijk dat er wel bussen op straat gezien worden. Dit betreft volgens Qbuzz zogeheten testritten.

In de provincie zijn nog een aantal wegen afgesloten omdat de omstandigheden er te slecht zijn. Zo is de N33 tussen de aansluiting met de A7 en de Eemshaven in beide richtingen dicht. De N388 en de N46 zijn wel weer open. Wel blijft het oppassen: door stuifsneeuw kan het zicht slecht zijn. Ook moet rekening worden gehouden met gladheid.