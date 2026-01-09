Tot zaterdagochtend 09.00 uur vrijwel geen Arriva-treinen van en naar Stad, ook Qbuzz rijdt tot 09:00 uur niet

Foto: Ger & en Elly

Het openbaar vervoer in Groningen blijft waarschijnlijk tot zaterdagochtend 09.00 uur problemen ondervinden. Door wisselstoringen ligt het treinverkeer tussen Stad, Delfzijl en de Eemshaven tot die tijd stil. Op het doorlopende spoor tussen Leeuwarden en Bad Nieuweschans, via Groningen is minder treinverkeer mogelijk. Qbuzz laat weten dat de dienstregeling voor lijnbussen in de provincie pas om 09:00 uur weer wordt opstart.

Op de noordelijke treinlijnen van Arriva wordt zaterdag (net als vrijdag) officieel een uurdienstregeling gereden, behalve op de trajecten Groningen-Leeuwarden en Groningen-Winschoten. Maar die mededeling was vrijdag één van optimisme: het treinverkeer op de lijnen van Arriva ondervond de hele dag hinder door wisselstoringen, waardoor er een stuk minder treinen konden rijden. Sommige lijnen vielen zelfs de hele dag volledig uit.

Dat blijft zo tot zaterdagochtend. Vooralsnog voorspelt ProRail dat de treinen van Arriva pas rond 09.00 uur weer een uurdienst proberen te rijden tussen Groningen, de Eemshaven en Delfzijk. Op de lijnen tussen Groningen, Leeuwarden en Bad Nieuweschans blijft tot zaterdagochtend 09.00 uur slechts een beperkte, aangepaste dienstegeling mogelijk.

NS rijdt door volgens winterdienstregeling

Net als Arriva houdt de NS het hele komende weekend een aangepaste winterdienstregeling aan. Dit betekent dat op vrijwel alle trajecten minimaal twee treinen per uur rijden. Tussen Groningen en Zwolle rijden één of twee Sprinters, naast de twee geplande Intercity’s richting de Randstad.

Arriva houdt, zoals gezegd, vast aan een uurdienstregeling in de provincie. Op de trajecten Groningen-Leeuwarden en Groningen-Winschoten hoopt de vervoerder morgen weer twee treinen per uur te laten rijden.

Qbuzz mikt op 09.00 uur om dienstregeling weer te starten

Na een dag zonder bussen in Groningen en Drenthe is Qbuzz vooralsnog voornemens om zaterdag weer volgens de normale dienstregeling te rijden, zolang dat veilig is. Een woordvoerder van Qbuzz vertelt vrijdagavond dat de vervoerder vooralsnog 09.00 uur aanhoudt als startmoment van de dienstregeling. Of dat gaat lukken, moeten nieuwe testritten op de vroege zaterdagochtend (07.00 uur) uitwijzen.