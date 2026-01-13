Tot dinsdagavond minder treinen tussen Groningen en Assen: tekort aan materieel door uitgesteld onderhoud

Foto Andor Heij

De NS rijdt deze dinsdag met minder treinen tussen Groningen en Assen. De treinvervoerder heeft een tekort aan Sprinters, een gevolg van het winterse weer van vorige week.

Vanwege de beperking in het materieel rijden er tot 18.45 uur minder sprinters op het traject. De dienstregeling is daarom aangepast.

De redenen voor het tekort aan materieel zijn de sneeuw en vrieskou van de afgelopen week. Toen werden veel wissels op het spoor vastgezet om toch de winterdienstregeling te kunnen rijden. De wissels die leiden naar onderhoudslocaties stonden daardoor niet de goede kant op of raakten alsnog in storing.

Daarom was het de afgelopen week niet of nauwelijks mogelijk om treinen naar de werkplaats te rijden voor een geplande onderhoudsbeurt, aldus de NS: “Dat moet nu worden ingehaald. Daarbij komt namelijk ook dat treinen extra kwetsbaar zijn door het winterse weer en daardoor vaker een defect hebben gekregen afgelopen week. Het winterweer heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten.”