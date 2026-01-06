Treinverkeer NS langzaam weer opgestart, tot middaguur problemen rond Zwolle (update)

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Het treinverkeer van NS vanuit Stad wordt vanaf 10.00 uur weer geleidelijk opgestart. Reizigers moeten nog steeds rekening houden met vertraging en uitval van treinen, onder meer door problemen op het spoor rond Zwolle.

Tot dinsdagochtend 10.00 uur reden er door heel het land geen NS-treinen door verschillende wisselstoringen en een grote IT-storing die in de nacht van maandag op dinsdag werden ontdekt.

Maar de problemen voor NS-reizigers van en naar Stad zijn nog niet voorbij. Door aanhoudende problemen rond Zwolle is het treinverkeer hier nog steeds fors verstoord. Vanuit Groningen rijden wel treinen richting de hoofdstad van Overijssel, maar de andere kant op (richting Groningen) duurt de herstart van het treinverkeer daardoor langer.

De NS en Arriva rijden de rest van dinsdag met een winterdienstregeling vanwege de sneeuwval en koude weersomstandigheden, waardoor er minder treinen rijden.