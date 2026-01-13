TikTok Tammo uitgeroepen tot ‘Artiest van het Jaar’ op Popgala Noord

Foto: Sam Sitepu

Tijdens Popgala Noord in het Grand Theatre is TikTok Tammo dinsdagavond uitgeroepen tot ‘Artiest van het Jaar’. Ook was er een eervolle onderscheiding voor het iconische duo Pé & Rinus, die de Lifetime Achievement Award in ontvangst mochten nemen.

TikTok Tammo, de artiestennaam van Johannes Peetsma, werd tijdens de coronapandemie razendsnel populair met zijn Groningse sketches op sociale media. De jury bekroont hem nu echter specifiek voor zijn muzikale prestaties, met nummers als ‘Mokkel Oet Muzzel’ en ‘Knoalster Keerl’.

“Super, geweldig. We werken al heel lang hard om dit tot een succes te maken”, reageerde een blije Peetsma na afloop. “De meeste mensen kennen mij vooral van de video’s, maar ik ben altijd muzikant geweest. Dat juist deze prijs nu wordt gewonnen, is een prachtige erkenning voor het hele team.” Hoewel hij zelf geen actieve campagne voerde voor stemmen, kwam de winst als een zeer welkome verrassing: “Een stukje erkenning voor het harde werk.”

Het duo Pé & Rinus ontvingen de Lifetime Achievement Award. Foto: Sam Sitepu Foto: Sam Sitepu

Eerbetoon aan Pé & Rinus

Naast de jaarlijkse prijzen was er een bijzonder moment voor Pé & Rinus. Het duo ontving de Lifetime Achievement Award voor hun 45-jarige carrière. Het afgelopen jaar was een hoogtepunt met een uitverkocht Paradiso en hun eigen festival in De Oosterpoort. “Pé & Rinus zijn cultureel erfgoed”, aldus het juryrapport. “Met hun eigenzinnige humor en onvervalste Groningse taal werken zij al 45 jaar verbindend voor meerdere generaties.”

Naast het duo vielen ook Lab Vlieland (Impact Award) en festivalleverancier Vixen Design (Backstage Business Award) in de prijzen in de categorie ere-awards.

Prijzen naar Drenthe

Groningen greep dit jaar naast de overige sectorprijzen; veel awards gingen naar de buren in Drenthe. Zo werd de TT in Assen uitgeroepen tot ‘Groot Festival van het Jaar’, ten koste van het genomineerde Hullabaloo. De prijs voor ‘Podium van het Jaar’ ging naar De Vegafabriek in Nijeveen en ‘Broedplaats van het Jaar’ werd The Bake Shop. Ook het ‘Talent van het Jaar’ kwam uit Drenthe: country/pop-zangeres Lisa Ploeger mocht deze prijs mee naar huis nemen.

Popgala Noord is een initiatief van NOORD, een samenwerkingsverband tussen ESNS, Noordstaat, Popfabryk, POPgroningen en Stichting Kunst & Cultuur.

Vorig jaar bracht TikTok Tammo ‘Mokkel oet Muzzel’ uit: