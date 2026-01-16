Thermometer daalt naar normale winterstand: ‘Waarschijnlijk nog niet van de winter af’

Foto: Joris van Tweel

Zonneschijn en wolkenvelden die elkaar afwisselen en een zwak tot matig windje zijn voor de komende dagen het weerbeeld. Ook blijft het droog tot ver na het weekend. Wel gaat het kwik langzaam dalen en blijft vrijdag maar net boven het vriespunt steken.

Door Johan Kamphuis

Wolkenvelden en een paar opklaringen wisselen elkaar zaterdag af. Het blijft droog en het wordt 9 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten. In de nacht naar zondag klaart het behoorlijk op en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan.

Zondag hebben we te maken met nevel, mist en laaghangende wolken. Het is waterkoud bij 3 of 4 graden, waarbij er een zwakke oostenwind waait.

In de nacht naar maandag daalt het kwik tot iets onder nul. Maandag overdag is er af en toe zon, al hebben wolken nog de overhand. Het wordt 4 graden en het blijft droog. Maandagnacht daalt de temperatuur tot twee graden onder het vriespunt.

‘Koude-offensief’ in aantocht?

Dinsdag tot en met donderdag is het droog en keert de zon terug. Het worden zelfs zonnige dagen. Bij een matige oostenwind wordt het dinsdag 4 en woensdag en donderdag 1 tot 3 graden. In de nachten vriest het 1 tot 3 graden. Vrijdag volgt een aanval van zachte oceaanlucht. Er is meer bewolking, maar het lijkt droog te blijven bij kwikstanden lichtjes boven nul.

Tegelijk met de aanval van zachte lucht zet ook koude lucht, aangestuurd door een in kracht toenemende hogedrukgebied boven Scandinavië, een offensief in. De clash zou uiteindelijk wel eens gewonnen kunnen worden door de koude lucht zodat de conclusie is dat we zeer waarschijnlijk van de winter nog niet af zijn.