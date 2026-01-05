TenneT gaat voor nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn tussen Vierverlaten en Brillerij

Foto Andor Heij. Hoogspanningsmasten Tennet

TenneT wil de in 2023 weggehaalde hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Brillerij, die eerder bovengronds liep, vervangen door een ondergrondse elektriciteitskabel.

De ondergrondse kabel komt waarschijnlijk grotendeels te liggen onder de voormalige bovengrondse 220.000 volt verbinding. Zo wil TenneT de impact op de omgeving zoveel mogelijk beperkten. Tussen Vierverlaten en Brillerij lag jarenlang een bovengrondse hoogspanningslijn. Deze lijn is in 2023 verwijderd. Sindsdien wordt de stroom tijdelijk via de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en de Eemshaven geleid.

Deze verbinding is echter bedoeld voor hoogspanningsstroom en is in de toekomst volledig nodig voor dat doel. Daarom is er geen ruimte om hier ook de 110.000 volt verbinding te laten lopen. Om het stroomnet in de regio Winsum en Grijpskerk goed te laten werken, is een vaste oplossing nodig. TenneT wil die oplossing realiseren met een nieuwe ondergrondse kabel van 110.000 volt.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen meepraten over het plan. Dat kan tot en met 16 februari 2026, per e-mail (110KV-vierverlatenbrillerij@provinciegroningen.nl) of op 21 januari om vanaf 19.00 uur in Café de Vlieger/MFC De Meeden in Aduard.