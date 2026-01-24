Ten Boer deelt dorpsvlag uit aan leden

De vlag werd in september gepresenteerd. Foto: Dorpsbelangen Ten Boer

In Ten Boer wordt zaterdag de dorpsvlag uitgereikt aan inwoners die lid zijn van Dorpsbelangen. De uitreiking had twee weken geleden zullen plaatsvinden, maar vanwege het winterse weer toen, is dit uitgesteld naar zaterdag 24 januari.

“We nodigen leden van Dorpsbelangen uit om vandaag langs te komen”, laat de vereniging weten. Voor wie nog geen lid is, is er ter plekke de mogelijkheid om zich in te schrijven en direct de vlag mee naar huis te nemen.

Repair Café

Bezoekers kunnen op deze zaterdag ’twee vliegen in één klap slaan’. Naast de vlaggenuitreiking vindt in het dorpshuis namelijk ook het Repair Café plaats. Inwoners kunnen er terecht met kapotte spullen die een tweede leven verdienen. “Heb je iets liggen dat gerepareerd kan worden? Kom dan gezellig langs”, aldus Dorpsbelangen.

Symboliek van het ontwerp

Het is het tweede uitdeelmoment; in november werd de eerste helft van de in totaal zeshonderd vlaggen al opgehaald. Het ontwerp is tot stand gekomen na een wedstrijd waarbij inwoners begin vorig jaar hun creativiteit de vrije loop mochten laten. Het winnende ontwerp van inwoner Jorrit kreeg de meeste stemmen.

Voorzitter Freek van der Ploeg legde eerder de diepere betekenis van het ontwerp uit: “Op de vlag zien we de beide molens: de Widde Meuln en zaagmolen Bovenrijge, evenals het Koopmansplein. De blauwe lijnen staan voor het Damsterdiep, dat het dorp doormidden snijdt. De gele kleur staat voor de Boltbrug; waar het water scheidt, verbindt de brug.”