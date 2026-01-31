Demonstratie op Grote Markt tegen komst Frontrunners Ministries: ‘Geloof wordt gebruikt als verdienmodel’

Frontrunners Ministries, de geloofsgemeenschap van evangelist Tom de Wal organiseerde deze zaterdagmiddag een geloofsbijeenkomst de Grote Markt, om het evangelie te prediken. Ook vonden er tegendemonstraties plaats, één grote demonstratie door COC Groningen & Drenthe en één door een radicalere groep die strijdt voor lhbtiq+-rechten.

Frontrunners Ministries bezoekt steden door heel Nederland met als missie om een ‘generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat’. Tom de Wal, leider van Frontrunners Ministries, kwam de afgelopen weken in het nieuws door ophef rond gebedsdiensten in meerdere Nederlandse steden. De Wal werd in Tilborg kort aangehouden, omdat hij een bijeenkomst zou hebben georganiseerd zonder vergunning. De politie heeft later via een brief laten weten dat de aanhouding niet had moeten plaatsvinden, omdat er geen sprake was van een evenement.

Uitspraken zijn ‘zorgwekkend’

Het COC Groningen & Drenthe vindt de uitspraken en praktijken van Frontrunners zorgwekkend. Volgens hen geeft de De Wal en aanhangers de indruk dat homoseksualiteit, genderdysforie en andere aandoeningen ‘te genezen’ zouden zijn. Dit was voor het COC reden om op de Grote Markt een tegengeluid te laten horen.

Steph Sikkens van COC: “Frontrunners zegt niet aan gebedsgenezing doen, en dat klopt ook, die woorden gebruiken ze niet, maar ze geloven wel dat je kunt genezen van homoseksualiteit, autisme, kanker en genderdysforie. Dat creëert onveiligheid en het gevoel dat wij niet goed of niet gezond zijn.”

Sikkens zegt dat de actie niet tegen het christelijk geloof is gericht. “Wij zijn inclusief. Of je nou christen, moslim of iets anders bent, dat maakt niet uit. Maar wij zijn wie we zijn. Ik ben een transman en hartstikke gezond. Ik heb geen genezing nodig.”

Andere demonstranten uitten ook kritiek op wat zij zien als een verdienmodel rondom geloof en genezing. Een deelnemer noemt de claims van Frontrunners schadelijk. “Niet alleen over homoseksualiteit, maar ook over het genezen van verlammingen. Dat is onzin en gevaarlijk. Ze combineren een conservatieve boodschap met een moderne uitstraling en slimme marketing. Dat werkt. Maar het is een boodschap die niet meer van deze tijd is.”

Politieke steun bij tegendemonstratie

Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Ines Kostić, sloot zich aan bij de tegendemonstratie van het COC Groningen en Drenthe. “Jongeren krijgen soms te horen dat ze niet goed genoeg zijn en dat ze moeten genezen. Dat kan leiden tot diepe onzekerheid, depressie en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord. Daar moet je je tegen uitspreken.”

Volgens haar heeft Tom de Wal een groot bereik en veel invloed. “Hij bereikt mensen die troost en hoop zoeken in geloof. Juist daarom is het gevaarlijk als daarbij de boodschap wordt afgegeven dat queer zijn iets is wat genezen moet worden.”

‘We doen niet aan homogenezing’

Tom de Wal, oprichter van Frontrunner Ministries, was zaterdagmiddag zelf niet aanwezig op de Grote Markt. Een groep van zo’n vijftien leden van Frontrunners wilde de pers ook niet te woord staan, maar kondigden wel via de microfoon een statement af: “We doen niet aan homogenezing, dit zijn leugens. We begrijpen dat hierdoor wel een tegendemonstratie is ontstaan, maar we zijn hier gekomen om de liefde van Jezus te verspreiden.”

Een bezoeker, die naast de actie van Frontrunners staat, noemt de bijeenkomst ‘een goede zaak’. Volgens haar draait het christelijk geloof om liefde en redding, niet om veroordeling. Zij zegt zelf genezen te zijn van jarenlange chronische ziekte na gebed. “Ik zat in een rolstoel, had thuiszorg en kon mijn kinderen niet verzorgen. Door gebed ben ik genezen. Dat is de liefde van Jezus.” De vrouw ontkent dat Tom de Wal zich bezighoudt met homogenezing. “Hij predikt het evangelie en iedereen is welkom voor gebed, maar niets wordt opgelegd.”