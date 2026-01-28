Sushi-restaurant slachtoffer van valse claims

Instagrampost van Wabi-Sabi

Sushi-restaurant Wabi-Sabi aan het Schuitendiep wordt sinds enige tijd structureel geplaagd door mensen die bewust haar bezorgplatform misbruiken.

Wabi-Sabi meldt via instagram, regelmatig grote bestellingen binnen te krijgen via Uber Eats of Thuisbezorgd. Vervolgens krijgt het restaurant valse claims dat de bestelling niet bezorgd werd, of niet compleet was. Volgens Wabi-Sabi klopt daar niets van.

Het gevolg is: de klant krijgt zijn of haar geld terug, eet een gratis maaltijd en het restaurant betaalt de rekening. Kortom: er is hier sprake van diefstal en fraude. “Dit gebeurt te vaak,” aldus Wabi-Sabi, “en wij tolereren dit niet meer. Wie dit doet benadeelt een kleine zaak.”