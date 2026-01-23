Surprise Futsal Groningen tegen Tigers Roermond, Drs Vijfje haalt fors uit

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen zorgde voor een surprise in de eredivisie zaalvoetbal door vrijdag thuis het bijna ongenaakbare Tigers Roermond met 4-2 te verslaan.

Max Snijders opende de score voor de Groningers. Yska Last maakte er 2-0 van. Via een eigen doelpunt van Snijders kwam Tigers nog terug. Na de pauze tilde Last met twee treffers de stand naar 4-1. Yassir El Amri zorgde voor de 4-2 eindstand.

Futsal Groningen staat vierde in de kampioenspoule van de eredivisie. Tigers Roermond blijft ondanks de nederlaag koploper.

Vrouwen

Drs. Vijfje maakte in Roermond gehakt van rode lantaarndrager Fermonia Boys: 9-1. De ruststand was 4-0 door twee doelpunen van Sam Bosma en Mieke Arentz.

Bosma scoorde na rust opnieuw. Hannah van Dijk was twee keer succesvol. De andere twee doelpunten kwamen van Tessa Grashuis en via een eigen goal.

Drs. Vijfje klom naar de tweede plaats in de eredivisie met 24 punten uit 12 wedstrijden.