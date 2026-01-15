Subsidie beschikbaar voor vergroenen van tuin of dak

Foto: Duurzaam Groningen

Vanaf deze donderdag kunnen mensen die hun tuin willen vergroenen of regenwater willen opvangen daar weer subsidie voor aanvragen.

De gemeente wil samen met bewoners en bedrijven Groningen beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onder het motto ‘poen voor je groen’ kunnen Stadjers geld terug krijgen na de aanschaf van planten, bomen, het afkoppelen van de regenpijp of de aanleg van een groen dak.

Hoe meer groen, planten en bomen in de stad, hoe meer we profiteren van schaduw en koelte in de steeds hetere zomers. En dat geldt ook voor vogels en andere dieren.

De subsidie is óók aan te vragen als je een bedrijfspand hebt of huurt, of een huurwoning hebt via bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie. Wél moet je altijd eerst even toestemming vragen aan de verhuurder.

Een aanvraag is geldig tot een jaar vooruit of een jaar terug. Indienen kan tot 30 juni via duurzaamgroningen.nl. In het aanvraagformulier staan de voorwaarden voor subsidie.