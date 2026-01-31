Student & Stad presenteert verkiezingsprogramma: van tramlijn naar Zernike tot koesteren van de nacht

Foto: Student en Stad

Groningen is van iedereen, maar de toekomst is aan de jongeren. Dat is de kernboodschap van het verkiezingsprogramma van Student & Stad dat deze week werd gepubliceerd. Met lijsttrekker Wieke van Heteren aan het roer presenteert de partij een visie waarin de nacht wordt gekoesterd, de woningmarkt wordt opengebroken en de gemeente transformeert tot een moderne ‘InnovatieStad’.

Groningen wordt gemaakt door iedereen die hier leeft, maar die stemmen worden volgens Student & Stad te vaak over het hoofd gezien. In het voorwoord benadrukt Van Heteren dat de jonge generatie niet langer alleen het onderwerp van beleid moet zijn, maar de mede-bepaler ervan. De partij wil dit realiseren door jongeren letterlijk aan de knoppen te zetten bij dossiers die hun toekomst bepalen, zoals klimaat, onderwijs en woningbouw.

De Nacht als cultuurkapitaal

Een centraal speerpunt is de visie op het Groningse nachtleven. Waar andere partijen vaak focussen op overlast, ziet Student & Stad de nacht als een uniek stuk cultuur dat bescherming verdient. De partij houdt vast aan de vrije sluitingstijden en pleit voor de realisatie van een ‘Nachtstadhuis’. Dit moet een centrale plek in het uitgaansgebied worden voor opvang, rust en laagdrempelige drugstesten. Om de sfeer veilig te houden zonder de vrijheid in te perken, wordt ingezet op de structurele inzet van horeca-stewards en ‘floor angels’ die grensoverschrijdend gedrag in de kiem smoren. Ook wil de partij de regels voor straatmuziek versoepelen. De partij noemt het onrealistisch dat artiesten momenteel slechts vijftien minuten op één plek mogen staan en geen versterkte apparatuur mogen gebruiken. Student & Stad wil dat Groningen een stad wordt waar cultuur letterlijk op straat hoorbaar is.

Wonen: stop de “verstudioïsering”

De woningcrisis raakt niemand harder dan de jongeren, en de partij trekt daarom een duidelijke streep in het zand wat betreft de woonvormen. Het ombouwen van klassieke studentenhuizen naar zelfstandige studio’s moet direct stoppen. In plaats daarvan pleit de partij voor de terugkeer van het studentenhuis met een gemeenschappelijke kamer (GK) om sociale isolatie tegen te gaan. Ook de bouw van minstens 1.500 woningen op de Zernike Campus is een harde eis, waarbij de partij ook pleit voor een proceskostenfonds zodat huurders zonder financieel risico naar de rechter kunnen stappen tegen malafide verhuurders.

Innovatie en de ‘digitale gemeente’

Groningen moet volgens de partij dé InnovatieStad van Nederland worden, wat begint bij een moderne eigen organisatie. Naast een ‘Afdeling Studentenzaken’ naar Leids model, moet de communicatie met de stad gedigitaliseerd worden via een centrale gemeente-app. Hierin kunnen inwoners alles regelen, van paspoortaanvragen tot een digitale afvalpas. Bovendien wil de partij de komst van de AI-fabriek in het oude Niemeyer-pand maximaal benutten voor banen en technologische innovatie die de Groninger direct ten goede komt.

Bereikbaarheid en financiële degelijkheid

Op het gebied van mobiliteit doet de partij een gedurfde uitspraak door te pleiten voor een noord-zuid tramverbinding tussen het Hoofdstation en Zernike. Ondanks deze grote ambities blijft de partij realistisch over de gemeentekas. De schuldenlast moet op termijn omlaag, onder meer door de gefaseerde verkoop van grondbezit in Meerstad en de invoering van een leegstandsbelasting voor speculanten. Het doel is een politiek die, zoals de partij het zelf omschrijft, hard is op de inhoud maar zacht op de relatie, om zo de kloof tussen het Stadhuis en de straat definitief te dichten.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma van de partij.

Verslaggever Judith Hovius sprak met lijsttrekker Wieke van Heteren: