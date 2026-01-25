Student & Stad positief over Nachtvisie: “Dit geeft de nacht de waardering die het verdient”

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Positief. Dat is de reactie van Student & Stad op de ‘Nachtvisie’ die afgelopen week door het college gepresenteerd werd. Toch is het volgens de fractie wel belangrijk om niet op de lauweren te gaan rusten: het is namelijk een visie die nog richting een uitvoeringsprogramma moet bewegen.

“Ik heb de afgelopen dagen de visie doorgenomen, en dat ziet er top uit. Het is heel goed”, vertelt Olivier van Schagen van de partij. “Al jaren zegt mijn partij dat de nacht belangrijk is. Ook zeggen we al sinds 2021 dat er een visie moet komen om de nacht toekomst te geven en om het de waardering te geven die het verdient. Deze visie helpt om de nachtcultuur in het zonnetje te zetten, maar het helpt ook bij het toewerken naar een veilige nacht. Tevens erkennen we hiermee bijvoorbeeld subgenres qua muziek die Groningen uniek maken. Nu is het belangrijk dat we richting een uitvoeringsprogramma gaan. Geld is daarbij cruciaal. Niet alle ambities in de plannen zijn gedekt. De huidige raad gaat zich hier niet meer over buigen, dat is aan toekomstige raadsleden. Maar ik kan wel zeggen dat mijn partij hier flink wat geld voor over heeft.”

“Zonder concrete acties is een visie niets waard”

In de gemeente wordt er al heel lang gesproken over het opzetten van een nachtvisie. In september 2024 was er echter nog weinig animo voor bij het college voor het opstellen van zo’n visie. “Ik ben echt flabbergasted”, liet raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen destijds in een commissievergadering na het betoog van de wethouder weten. “We hebben eerder vanavond insprekers gehoord die een heel duidelijk probleem neergezet hebben met betrekking tot de nacht. Ik luister naar uw antwoord… boeit dit onderwerp u eigenlijk wel?” De inmiddels afgetreden wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) reageerde destijds geprikkeld: “Als je op internet gaat zoeken, dan kom je de meest fantastische visies tegen met prachtige teksten. Maar zonder concrete acties is een visie niets waard.”

Toch besloot de raad in oktober 2024 in meerderheid dat er een visie moest komen. Toenmalig Student & Stad-raadslid Daan Swets liet toen optekenen: “Wat is een visie? Dat klinkt toch vaag? En wat gaan we oplossen met een visie? Het eerlijke antwoord is dat we er helemaal niets mee oplossen. In een visie kun je niet dansen. Maar het kan wel dienen als een hulpmiddel. Waar staan we nu, waar gaan we naar toe en hoe gaan we dat bereiken? Als dit voorstel wordt aangenomen, dan vragen we het college om met een concreet uitvoeringsprogramma te komen.”

Broedplaatsen en ‘Safe Spaces’

Nu, zestien maanden later, ligt die visie op tafel. In het document wordt de nacht voor het eerst officieel erkend als een zelfstandige culturele en economische waarde voor de stad. De visie bevat concrete aanbevelingen om het “eenzijdige” aanbod te verbreden door middel van doelgroepenonderzoek en het optimaliseren van vergunningsprocedures. Om vernieuwing aan te jagen, wordt bovendien de haalbaarheid van een ‘startersfonds’ voor nachtculturele initiatieven verkend en wordt er gezocht naar fysieke locaties die als broedplaats voor experiment kunnen dienen.

Daarnaast zet het college in op sociale veiligheid. Zo worden er vanaf dit jaar ‘safe spaces’ ingericht tijdens drukke periodes zoals de KEI-week, waarbij onderzocht wordt of dit op de lange termijn gekoppeld kan worden aan het Centrum Seksueel Geweld. De Nachtraad krijgt hierbij een formele rol als bewaker en aanjager van de visie, ondersteund door een integrale marketingstrategie die het Groningse nachtleven ook internationaal op de kaart moet zetten.

Minder regels, meer muziek

Maar is deze visie ook ambitieus genoeg? Van Schagen: “Dat zal in de toekomst moeten blijken. De visie gaat vertaald worden richting een uitvoeringsprogramma. Wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vinden is dat het aanvragen van vergunningen versoepeld moet worden. Wil je iets organiseren, dan moeten procedures je niet tegenwerken. Ook willen we dat er minder regels komen voor horecaondernemers wanneer zij een evenement willen organiseren, ook rond livemuziek in een horecapand of buiten.”

Student & Stad heeft ook altijd ingezet op het realiseren van een ‘Nachtstadhuis’: een veilige plek waar je ’s nachts terecht kunt als je daar behoefte aan hebt. Hoewel die specifieke term niet terugkomt, ziet Van Schagen de ‘safe spaces’ als een goede stap. “Evenementen doen op dit onderdeel al mee. Daarnaast vinden er onderzoeken plaats in het uitgaansgebied. Een onderzoek is een goed begin, maar uiteindelijk vinden wij een Nachtstadhuis nog altijd een goede optie.”

Veilig uitgaan

In de visie wordt ook uitgebreid ingegaan op opleidingen voor horecapersoneel over omgangsvormen en preventie. Volgens Van Schagen is dit geen herhaling van zetten, maar een noodzakelijke focus. “Rond veilig uitgaan worden al stappen gezet met betere verlichting, sociale controle en horecastewards. Het resultaat kun je niet direct meten, daarom is het goed om hier oog voor te houden. Nachtleven is niet voor niks het eerste hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma.”