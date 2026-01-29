StartFest brengt werkzoekenden en werkgevers samen op Suikerterrein

Op het Suikerterrein vond donderdag StartFest plaats, een werk- en ontwikkelfestival georganiseerd door Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe. Het evenement richtte zich op inwoners uit de regio die zich willen oriënteren op werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

Verspreid over het terrein stonden meer dan honderd stands van bedrijven, organisaties en opleiders. Bezoekers konden hier in gesprek gaan met mogelijke werkgevers en zo in het echt kennismaken met potentiële werkplekken en opleidingen.

StartFest is bedoeld om de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen en direct contact tussen mensen en organisaties mogelijk te maken. Naast informatie bij de stands was er ook ruimte voor gesprekken over vervolgstappen richting werk en scholing.

Het festival is onderdeel van de activiteiten van het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe. Dit werkcentrum is niet alleen tijdens evenementen actief, maar is ook het hele jaar door geopend voor inwoners die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk, ontwikkeling of loopbaanadvies.