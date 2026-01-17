Stadspartij eist actie na falen JBN in moordzaak: “Deze organisatie is compleet failliet”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen luidt de noodklok over Jeugdbescherming Noord (JBN). Aanleiding is een uitspraak van de kinderrechter in een zaak waarbij een vijfjarig kind maandenlang is voorgelogen over de dood van zijn ouders. Terwijl de vader de moeder vermoordde en daarna zichzelf om het leven bracht, vertelden professionals van de jeugdbescherming aan de kleuter dat zijn ouders in een ‘liefdevolle omhelzing’ waren gestorven.

“Ik ben er klaar mee. Voor mij is de maat vol”, reageert raadslid Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen) fel. De partij gaat komende woensdag samen met de PVV vragen stellen aan het college en bereidt voor de raadsvergadering van eind januari een motie voor. De actie beperkt zich niet tot de gemeente. Menger gaat in overleg met de fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten om ook vanuit de provincie vragen te gaan stellen. Ook is er contact met partijen in de Assense gemeenteraad om daarmee de politieke druk op de gecertificeerde instelling (GI) op te voeren.

Mistgordijn

De zaak draait om een drama uit 2024, waar het Algemeen Dagblad zaterdag over schrijft. Hoewel het Openbaar Ministerie na onderzoek concludeerde dat er sprake was van partnerdoding gevolgd door zelfdoding, besloot JBN deze conclusie naast zich neer te leggen. Om de ‘lieve vrede’ te bewaren tussen de twee families, werd er een mistgordijn opgetrokken. In een zogeheten Words & Pictures-boekje, een methode die juist bedoeld is om kinderen duidelijkheid te bieden over trauma’s, werden drie verschillende scenario’s gepresenteerd. Een van die versies was het ‘sprookje’ dat de ouders gezamenlijk en liefdevol waren gestorven.

De kinderrechter noemde deze keuze in de uitspraak “onbegrijpelijk” en een psychiater kwalificeerde het handelen als “gevaarlijk voor de psychische gezondheid van het kind”. Om te kunnen rouwen, moet een kind de waarheid kennen, hoe hard die ook is. Bovendien bleek het kind te zijn ondergebracht bij een pleeggezin direct naast de woning waar het drama zich afspeelde, waardoor de kleuter dagelijks uitkijkt op de plek van het misdrijf.

“Compleet failliet”

Menger volgt het specifieke dossier al langer. “Een klein kind dat beide ouders kwijt is, is hier niet vanuit een menselijk perspectief geholpen. Er is niet nagedacht over wat het beste is voor dit kindje. Hier is sprake van misplaatste arrogantie, waarbij een organisatie wetten en protocollen aan haar laars lapt”, aldus Menger. “Als dit de professionaliteit is die we van deze organisatie mogen verwachten, dan is ze compleet failliet.”

Het incident staat niet op zichzelf. JBN staat al sinds december 2024 onder verscherpt toezicht van de inspectie omdat kinderen in Groningen en Drenthe niet de juiste bescherming krijgen. Hoewel er afgelopen herfst een herstelplan werd gepresenteerd, werpt deze zaak volgens de Stadspartij een donkere schaduw over de bewering dat de organisatie op de goede weg is.

Politieke actie

Menger hoopt dat deze zaak zwaar gaat meewegen in het inspectierapport dat binnenkort verschijnt. “Deze organisatie heeft een protocol dat niet is gevolgd, maar twijfelt ondertussen niet aan haar eigen handelen. Ik ben blij dat de rechter heeft ingegrepen en de voogdij bij deze club heeft weggehaald.” De vraag is ook of dit de enige zaak is: “Ik ben al erg lang met dit dossier bezig. Iedere keer denk je, kan het nog erger? En dan blijkt het nog erger te kunnen.”

Naast de politieke vragen heeft Menger vanuit haar rol als medeoprichter van een lokaal meldpunt voor jeugdzorgervaringen ook een officiële klacht ingediend bij de inspectie. “In zulke situaties heb je common sense nodig. Je moet kijken naar veiligheid en geborgenheid op de middellange en lange termijn. Dat is hier allemaal niet gebeurd.”