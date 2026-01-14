Stadsbalkon verdwijnt, stationsgebied wordt groener

Het Stadsbalkon aan de voorzijde van het Hoofdstation gaat verdwijnen. Het stationsgebied krijgt een groene en gastvrije uitstraling.

De Stationsweg wordt autoluw, er komt een groene kade met kunst langs het Verbindingskanaal en er komen comfortabele loop- en fietsroutes. Kortom: er komt een volkomen nieuwe entree van de stad.

Het busstation verhuist medio dit jaar naar de zuidzijde van het Hoofdstation. Daarmee komt aan de noordzijde een groot gebied vrij. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis kan de gemeente nu doorpakken: “Tijd om een officieel starschot te geven voor de doorontwikkeling van het gehele stationsgebied.”

De gemeente vraagt de gemeenteraad om een krediet voor de aanleg van een tijdelijke fietsenstalling op de huidige plek van het busstation, met ongeveer 2.500 stallingsplaatsen. Ook moet er een fietsstrook aan de zuidzijde van de Stationsweg komen. Verder komt er een verbinding tussen de tijdelijke fietsenstalling en de Lodewijkstraat, langs het spoor. Met die plannen kan eind dit jaar een begin worden gemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om het Stadsbalkon verder te laten zakken en daarmee delen te bewaren of te hergebruiken. De noordzijde van het Hoofdstation krijgt nu weer een groen plein, waardoor ook het Peerd van Ome Loeks weer in het gras komt te staan.