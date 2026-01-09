Stadjer (42) vrijgesproken van grootschalige online fraude, maar wel veroordeeld voor witwassen

De rechtbank heeft een 42-jarige man uit Groningen vrijgesproken van online handelsfraude. Wel is hij veroordeeld voor witwassen van bijna 25.000 euro. De man krijgt daarvoor een taakstraf.

De zaak draait om meerdere nepwebsites die eind 2022 online stonden. Via deze webwinkels konden klanten onder meer speelgoed, camera’s en andere goederen bestellen. De klanten betaalden vooraf, maar kregen hun producten niet geleverd. In totaal deden 64 mensen aangifte. Samen verloren zij 24.882,63 euro.

De betalingen kwamen terecht op een bankrekening in Litouwen. Die rekening was geopend op naam van de verdachte. Ook stond een eenmanszaak op zijn naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens justitie wees dit erop dat hij zelf achter de fraude zat en van plan was om alleen geld te ontvangen zonder goederen te leveren. Daarom eiste het OM twee weken geleden vijf maanden gevangenisstraf voor fraude en witwassen.

Maar volgens de advocaat van de Stadjer had zijn cliënt alleen zijn gegevens gedeeld met anderen en wist hij niet dat er fraude werd gepleegd. De verdachte dacht, volgens zijn advocaat, dat hij hielp bij een eerlijk dropshippingbedrijf en geen zicht had op alle geldstromen.

De rechtbank ging deels mee in dat verweer. De rechters vonden wel dat er sprake was van online fraude, maar niet dat bewezen kon worden dat de verdachte die fraude zelf pleegde of samen met anderen uitvoerde. Zijn rol bestond vooral uit het registreren van een bedrijf en het beschikbaar stellen van een bankrekening. Dat is volgens de rechtbank onvoldoende om hem als dader of medepleger van fraude te veroordelen. Daarom is hij daarvan vrijgesproken.

Wel oordeelde de rechtbank dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Hij zag dat het geldbedrag op zijn rekening opliep tot bijna 25.000 euro en nam zelf ook twee keer 600 euro op. Daarbij wist hij dat er iets niet klopte, omdat hij bang was om opgelicht te worden en werkte met mensen van wie hij nauwelijks iets wist. Daarmee nam hij bewust het risico dat het geld uit misdrijf afkomstig was.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de persoonlijke situatie van de verdachte. Hij heeft waarschijnlijk een verstandelijke beperking, grote schulden en lange tijd geen vast inkomen of woonadres gehad. Ook speelde mee dat de zaak te lang heeft geduurd. Alles afwegend legt de rechtbank een taakstraf van 80 uur op.