Stadjer (19) gaat dankzij beroep op noodweer deels vrijuit na schietpartij aan Oliemuldersweg

Foto: 112 Groningen

De rechtbank heeft een 19-jarige man uit Groningen deels vrijgesproken voor een schietpartij aan de Oliemuldersweg van juni 2024. Volgens de rechters handelde hij deels uit noodweer met de door de Stadjer afgevuurde kogels. Wel krijgt hij een gevangenisstraf voor het illegaal bezit van een vuurwapen.

Op 19 juni 2024 raakten bij een tankstation aan de Oliemuldersweg twee jonge mannen met elkaar in een gewelddadige confrontatie, nadat de verdachte via een chatgroep werd uitgedaagd en zijn locatie deelde. De vete zou zijn ontstaan door de betrokkenheid van de verdachte bij een auto-ongeluk in Assen, twee jaar eerder.

Bij het tankstation, twee jaar na het ongeluk, trof de verdacht (met zijn doorgeladen pistool in de broef) een gemaskerde jongen, die als eerste een wapen trok en choot. De verdachte schoot vervolgens drie keer terug en raakte de ander in de voet.

Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Volgens het OM hadden beide partijen zich bewapend en bewust de confrontatie opgezocht, waardoor geen sprake kon zijn van noodweer.

Maar de advocaat van de verdachte stelde juist dat zijn cliënt handelde uit zelfverdediging. Hij wees erop dat het slachtoffer als eerste schoot en dat de verdachte geen andere keuze had dan terug te schieten om zijn leven te redden. De verdachte verklaarde dat hij dacht dat hij zou worden doodgeschoten en dat hij op de benen mikte om weg te komen.

Beroep op noodweer slaagt

De rechtbank vindt dit verhaal geloofwaardig. Camerabeelden, berichten op Snapchat en verklaringen van een getuige ondersteunen zijn lezing van de gebeurtenissen De rechters oordeelden dat er sprake was van poging tot doodslag, omdat niet bewezen kon worden dat de verdachte de dood van het slachtoffer op de koop toe nam. De verdachte bevond zich in acuut levensgevaar en kon niet vluchten. Daarom slaagde het beroep op noodweer.

Wel wordt de verdachte veroordeeld voor het illegaal bezit van een vuurwapen en munitie. Hij had een doorgeladen pistool bij zich op de openbare weg in een woonwijk. De rechtbank noemt dat zeer gevaarlijk, mede omdat het wapen ook daadwerkelijk is gebruikt. Voor dat feit krijgt de verdachte een gevangenisstraf van acht maanden. Daarbij wordt de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten afgetrokken.

‘Slachtoffer’ zit zelf ook achter de tralies

Het ‘slachtoffer’ van de schietpartij, die werd geraakt op zijn voet, hoorde de rechtbank half december ook een celstraf tegen hem opleggen voor een ander misdrijf. Hij werdveroordeeld tot 293 dagen jeugddetentie (waarvan 240 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 95 uur voor de steekpartij aan de Grote Beerstaat in Paddepoel van begin juli 2025.