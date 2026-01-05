‘Code oranje’ voorbij in Groningen, waarschuwing voor gladheid blijft gelden tot woensdagmiddag (update)

Foto: Joris van Tweel

Het KNMI heeft maandagochtend ‘code oranje’ afgegeven in Groningen vanwege de gladheid. De waarschuwing gold tot het middaguur. De waarschuwing ‘code geel’ blijft gelden in de provincie tot woensdagmiddag.

Op sommige plekken was het maandagochtend spekglad door sneeuwbuien en bevroren wegdelen. Op veel plaatsen viel tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw. Daarom werd de waarschuwing ‘code oranje’ afgegeven tot 12.00 uur. Daarna geldt ‘code geel’, vooralsnog tot woensdag 11.00 uur.

In de loop van maandag wordt nog meer sneeuw verwacht, waardoor de kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden aanwezig blijft. In de avond, nacht en ochtend kunnen natte wegen en sneeuwresten opnieuw opvriezen, als de temperatuur weer onder het vriespunt duikt aan de grond.