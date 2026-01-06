SP wil ‘pijnlijke voorbeelden’ verkrotting aanpakken: ‘Laten merken hoe ‘linkse kutgemeente’ ingrijpt tegen profiteurs”

De SP-fractie in de gemeenteraad wil komende woensdag opheldering over een aantal leegstaande en vervallen panden in Haren en in het centrum van Stad. Volgens de partij is het niet uit te leggen dat de panden leeg blijven staan en verder vervallen, terwijl veel mensen geen woning kunnen vinden.

In het centrum van Groningen gaat het om panden in de omgeving van de Hoekstraat en Muurstraat. Deze gebouwen zijn eigendom van een particuliere verhuurder en staan al bijna tien jaar leeg en te verkrotten, zocht DvhN halverwege december uit. De pandeigenaar wil de voormalige prostitutiepanden ombouwen naar kleine appartementen, maar wijst naar de gemeente als boosdoener. Het stadhuis zou de bouw van de woningen in de weg zitten, door minimale eisen te stellen aan de te bouwen woningen.

In Haren gaat het om twee woningen die al meerdere jaren leegstaan. Deze panden zijn in bezit van een bedrijf dat handelt in opdracht van Ahold Retail, het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn. Haren de Krant en OOG besteedden vorige maand aandacht aan de twee panden. Ahold wilde de panden twintig jaar terug slopen om een parkeerdek te bouwen. Maar nadat de gemeente geen sloopvergunning afgaf, besloot Ahold niets meer aan de panden te doen. De huizen zijn inmiddels onbewoonbaar en daarmee verworden tot “de rotte kiezen van Haren”.

‘Laten merken hoe links stadsbestuur in kan grijpen tegen profiteurs’

De SP vindt de situaties onacceptabel, zeker gezien de grote woningnood in de gemeente. Volgens de partij is het niet uit te leggen dat panden leeg blijven staan en verder vervallen, terwijl veel mensen geen woning kunnen vinden. “Woningnood treft iedereen, of je nou zelf een huis zoekt of familie en vrienden ziet vastlopen op de woningmarkt”, stelt fractievoorzitter Hans de Waard. “Als eigenaar je panden dan jaren leeg laten staan is niet goed te praten.”

De gemeente moet nieuwe wetgeving daarom volop inzetten om iets te doen tegen de leegstand van de panden. De Waard: “De eigenaar van de lege panden in het centrum heeft in het Dagblad van het Noorden laten schrijven dat het allemaal “aan die linkse kutgemeente” ligt. Wat ons betreft gaat die eigenaar nog wel merken hoe een links stadsbestuur in kan grijpen tegen zulke profiteurs.”