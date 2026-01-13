SP wil Nij Begun woningen voor jongeren in Gronings aardbevingsgebied

Er moeten Nij Begun woningen komen voor jongeren in Groningen. Dat vindt de SP fractie in de Tweede Kamer.

Dat zijn huizen die met subsidie gebouwd kunnen worden uit het geld dat Groningen krijgt als compensatie voor de aardbevingsschade.

Volgens het Groningse SP Kamerlid Sandra Beckerman zijn de jongeren dubbel gedupeerd. “Ik spreek jongeren die een groot deel van hun jeugd in een wisselwoning of een kapot en onveilig huis zaten. Nu ze uit huis gaan komen ze weer in dezelfde ellende terecht. Ze raken dubbel gedupeerd met een dubbele wooncrisis.”

De SP wil dat de woningen in leegstaande panden komen in dorpen en wijken. Het moeten kleinschalige projecten worden die zo gebouwd worden dat ze minder kans maken op aardbevingsschade. “Maak de woningen betaalbaar voor jongeren zodat ze echt een Nij Begun hebben, na de doffe ellende die de overheid hen in hun jeugd aandeed”, aldus Beckerman.