SP wil met dorps- en buurtverenigingen in gesprek over afsteken vuurwerk

Afgelopen weekend is bekendgemaakt dat buurtverenigingen (naast clubs en georganiseerde groepen) onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen aanvragen van het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar ingaat. De SP wil kijken of Groningse verenigingen hier geïnteresseerd in zijn.

Volgens de uitwerking van het vuurwerkverbod door het demissionaire kabinet kunnen verenigingen alsnog vuurwerk afsteken, wanneer de burgemeester van de desbetreffende gemeente een vergunning verleent. Als er interesse is bij Groningse verenigingen, wil de SP samen met hen kijken hoe zij aan de voorwaarden kunnen voldoen en hierbij helpen.

“Vuurwerk roept verschillende gevoelens op. Veel mensen hebben last van overlast, stress of onveiligheid. Tegelijk vinden anderen vuurwerk een belangrijke traditie bij de jaarwisseling”, vertelt fractievoorzitter Hans de Waard. “Wij zoeken naar een manier om die traditie veilig en gezellig te houden.” Hij voegt toe: “Als we het samen doen, kan vuurwerk weer iets worden dat verbindt in plaats van verdeelt.”