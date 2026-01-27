SP focust op wonen, zorg en zekerheid in verkiezingsprogramma

Hans de Waard - Foto: Niels Knelis

De SP heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Volgens de partij staat Groningen voor een duidelijke keuze: investeren in bestaanszekerheid voor inwoners, of geld uitgeven aan grote projecten met gevolgen voor wonen en zorg. De partij wil daarnaast graag weer aan het stadsbestuur deelnemen, aldus lijsttrekker Hans de Waard.

Investeren in buurten en basisvoorzieningen

Volgens lijsttrekker Hans de Waard merken steeds meer inwoners dat het dagelijks leven duurder wordt. “De energierekening loopt op, boodschappen worden duurder en een betaalbaar huis raakt verder uit zicht. In steeds meer huizen gaat de kachel noodgedwongen een standje lager.”

In het verkiezingsprogramma kiest de SP daarom voor investeringen in buurten. De partij wil meer betaalbare woningen, een stevig inkomensbeleid en zorg dichtbij huis. Wonen moet volgens de SP weer een basisrecht worden en geen verdienmodel. De partij wil leegstand en speculatie aanpakken en meer sociale en middenhuur bouwen. Ook wil de SP dat mensen sneller hulp krijgen bij financiële problemen en schulden.

Zorg vormt een tweede pijler van het programma. De SP wil dat zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. De partij wijst erop dat zij eerder heeft geregeld dat mensen met een laag inkomen hun tandartskosten vergoed krijgen. In het nieuwe programma pleit de SP voor uitbreiding van die regeling met fysiotherapie en kraamzorg.

Publiek belang voorop, ook bij FC Groningen

Volgens de SP draait het verkiezingsprogramma steeds om dezelfde vraag: wat hoort van iedereen te blijven en wat niet aan commerciële partijen moet worden overgelaten. Dat geldt volgens de partij niet alleen voor wonen en zorg, maar ook voor sport.

De Waard noemt FC Groningen als voorbeeld. “Daarom stellen wij voor de club in handen van supporters te brengen. Zo voorkomen we dat onze FC speelbal wordt van buitenlandse investeerders.” Volgens hem is dat nodig om de club te beschermen. “Het is en blijft onze club.”

Gestrekt been richting D66

In de verantwoording voor het verkiezingsprogramma richt SP duidelijk haar pijlen nadrukkelijk op D66. Volgens de partij bestaat de kans dat D66 na de verkiezingen een bepalende rol krijgt in het gemeentebestuur, met grote gevolgen voor de keuzes van de stad. Maar De Waard waarschuwt voor bezuinigingen op onder meer zorgregelingen als dat gebeurt: “Ik maak mij geen illusies. Bij een bestuur waarin D66 de koers bepaalt, komt dit soort regelingen onder grote druk te staan.”

Ook grote bouwplannen spelen daarbij een rol. De SP ziet een duidelijk verband tussen de koers van D66 en plannen voor een nieuw muziekcentrum. “Dan ligt een peperduur muziekcentrum op tafel,” aldus De Waard. Volgens hem betalen inwoners daar uiteindelijk de prijs voor. “Dat betekent snijden in voorzieningen waar zoveel Groningers op rekenen.”

De SP stelt dat Groningen voor een duidelijke keuze staat. “Investeren we in buurten met betaalbare woningen, een fatsoenlijk inkomensbeleid en zorg dichtbij? Of kiezen we voor een duur en buitenproportioneel groot muziekcentrum en de sloop van de Oosterpoort?”