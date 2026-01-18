Solidus verhuist hoofdkantoor van Stad naar Oude Pekela

Karton- en papierproducent Solidus gaat de stad Groningen verlaten. Het bedrijf verhuist haar hoofdkantoor van het Winschoterdiep naar Oude Pekela. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De verhuizing van de circa 25 tot 30 stafmedewerkers staat op korte termijn gepland. De stap is het gevolg van een grootschalige reorganisatie binnen het concern. Omdat Solidus de productielocaties in Hoogkerk en Bad Nieuweschans heeft gesloten, is er op de overgebleven locaties in Oude Pekela ruimte vrijgekomen om de kantoorfuncties daar te centreren.

Solidus, een grote speler in de productie van massief karton, behoudt naast de vestigingen in Oude Pekela ook een fabriek in Coevorden. In de beide Pekelder vestigingen werken in totaal ruim tweehonderd mensen.