Sneeuwploegen houden Groningen Airport Eelde bereikbaar: “Enorm trots”

Foto: Groningen Airport Eelde

Ondanks de winterse omstandigheden lukt het Groningen Airport Eelde om zaterdag volledig in bedrijf te blijven. De afgelopen dagen hebben sneeuw- en schuifploegen zich maximaal ingezet.

“Op het vliegveld werken we met zogeheten sneeuwploegen”, vertelt Francien Everts van de luchthaven. “Met vegers en schuivers maakt deze groep werknemers de landingsbaan schoon. Tijdens de nachtelijke uren wordt er niet gewerkt, maar de afgelopen dagen begon men ’s ochtends rond 06.00 uur om de baan tijdig gereed te krijgen. We zijn ontzettend trots op deze mensen. En niet alleen op hen; er is ook een groep geweest die ervoor heeft gezorgd dat de parkeerplaatsen en de toegangsweg naar de terminal goed begaanbaar bleven. Er is veel werk verzet.”

De-icing

Door de winterse omstandigheden moet er ook extra werk worden verzet voordat vliegtuigen kunnen vertrekken. Zo moeten toestellen worden ge-de-iced. Dit ijsvrij maken is essentieel voor de veiligheid: ijsvorming kan de aerodynamische eigenschappen van het vliegtuig verstoren en losgekomen brokken ijs kunnen de motoren beschadigen.

Zaterdagmiddag ligt de luchthaven er prima bij: “De baan is schoon en de operatie loopt volgens planning.” De vluchten die voor zaterdag gepland stonden, konden allemaal worden uitgevoerd. Zo vertrok rond 13.00 uur een toestel van Transavia naar Sälen in Zweden en ging er een vlucht richting Amsterdam. Vrijdag konden niet alle vluchten doorgang vinden; een vlucht naar Gran Canaria moest worden geannuleerd en de retourvlucht vanuit Gran Canaria week uit naar Schiphol.