Sneeuwballen gooien naar je dokter? Jonge patiëntjes Beatrix Kinderziekenhuis kregen vrijdag hun kans

Foto via M2 UMCG (Instagram)

Wat wil je als kind natuurlijk het liefst als het sneeuwt? Naar buiten! Maar voor kinderen op verpleegafdelingen in het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG gaat dat niet altijd. Verpleegkundigen en artsen zetten vrijdagmiddag daarom alles in het werk om het toch mogelijk te maken voor een aantal jonge patiëntjes.

Met hulp van de afdeling Medisch Pedagogische Zorg hielden artsen, verpleegkundigen, coassistenten en patiënten die naar buiten konden een sneeuwballengevecht, vlak voor het ziekenhuis. Infusen, rolstoelen en andere medische apparatuur gingen, onder begeleiding, gewoon mee de kou in. Zelfs ouders deden mee.

“Ondanks de infuuspompen (die het koude weer niet goed konden verdragen) hebben de kinderen een mooie tijd in de sneeuw beleefd”, schrijft de afdeling na het ‘gevecht’ buiten de ziekenhuismuren. “Hoe bijzonder is dat dat je gewoon aan je school kan vertellen dat je met een dokter en verpleegkundige een sneeuwballen gevecht hebt gehouden?”