Sneeuw zorgt voor winterse gezelligheid in Groningen, ondanks code oranje

Groningen lag vandaag bedekt onder een laag sneeuw. Ondanks de ‘code oranje’ van het KNMI vanwege gladheid trokken veel Groningers toch naar buiten om van het winterse weer te genieten.

Voor sommigen kon het winterweer niet snel genoeg komen, ‘Ik vind het geweldig, van mij mag er nog wel zo’n laag komen.’ zegt een vrouw die wandelt. Ook in het Stadspark werd volop gebruikgemaakt van de winterse setting, waar mensen tijdens hun pauze een wandeling maakten.

Niet alleen wandelaars waren buiten te vinden, door de sneeuw werden ook andere winterse activiteiten mogelijk. In het Noordlaarderbos was er zelfs een vrouw aan het langlaufen, ‘Het gaat net, maar het is echt heerlijk hier.’

Toch blijft voorzichtigheid geboden, vooral op de weg. Veel mensen passen hun rijgedrag aan vanwege de gladheid. Het advies blijft om goed op te letten, code geel is nog van kracht tot morgenavond.