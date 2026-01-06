Sneeuw blijft voorlopig liggen: ‘Groningen gaat veranderen in poolgebied.’

Het blijft de komende dagen winterweer in Groningen. OOG sprak met weerman Johan Kamphuis over de verwachtingen voor deze week. Vanaf woensdag krijgen we te maken met zogenoemde dooiaanvallen. Die gaan gepaard met sneeuwval.

Volgens Kamphuis kan er in de loop van woensdagochtend langdurig sneeuw vallen, bij temperaturen rond het vriespunt. In totaal kan er tussen de 3 en 7 centimeter sneeuw bij komen. Door een krachtige zuidenwind voelt het daarbij extra koud aan.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft Groningen waarschijnlijk net aan de koude kant, waardoor de sneeuw blijft liggen. “Vrijdag verwacht ik zeker dat de sneeuw er nog ligt,” zegt Kamphuis. “Voor volgende week is het nog afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

Net als Rijkswaterstaat roept Kamphuis mensen op voorzichtig te zijn op de weg. “Gebruik je verstand en als het kan, morgen lekker thuiswerken.”