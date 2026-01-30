Sluiting dreigt voor speciale basisschool De PIT in Beijum: ‘Stabiel, veilig en kwalitatief onderwijs niet te garanderen’

Foto via Google Maps - Streetview

Stichting Primenius is op zoek naar een andere scholenkoepel die basisschool De PIT in Beijum wil overnemen. Lukt dat niet, dan gaat de school dicht en moeten de 76 leerlingen worden herplaatst op andere scholen. Scholenkoepel Primenius komt tot die conclusie, omdat onafhankelijk onderzoek laat zien dat ‘stabiel en veilig onderwijs van goede kwaliteit’ niet kan worden gegarandeerd.

De school kampt, ondanks een speciaal onderwijsconcept voor kinderen met moeite met leren, al jaren met problemen met de Onderwijsinspectie. Die beoordeelt de school volgens het reguliere onderwijs en noemde het onderwijs er in 2023 ‘zeer zwak’. Herstelrapporten uit 2024 en vorig jaar laten zien dat het niet veel beter gaat.

‘Structureel tekort aan stabiliteit en kwaliteit’

De PIT Groningen werd in 2021 opgericht, waarna later ook de kinderopvang werd toegevoegd. De school heeft een relatief grote groep leerlingen met ‘specifieke onderwijsbehoeften’. Volgens Primenius kende de school de afgelopen jaren veel personele wisselingen: “Ondanks intensieve verbetertrajecten en extra ondersteuning vanuit Primenius is het niet gelukt om structureel de stabiliteit en kwaliteit te bereiken die kinderen nodig hebben.”

Primenius liet daarom extern onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de ‘kwaliteit en toekomstbestendigheid’. Volgens Béjanne Hobert, voorzitter van het College van Bestuur van Primenius, blijkt daaruit dat de toekomst weinig goeds brengt als er niet iets ingrijpend verandert: “De PIT is voor veel gezinnen een veilige, vertrouwde plek. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om te zorgen voor stabiel, veilig en kwalitatief goed onderwijs en opvang. In de huidige situatie kunnen we dat onvoldoende garanderen.”

Overname of sluiting

Dat betekent dat er twee opties op tafel liggen. Er wordt een traject gestart om te zoeken naar overnamekandidaten. Daar is volgens Hobert geen tijdspad aan verbonden, maar jaren duren gaat het niet. Als er geen overnamekandidaten zijn, sluit De PIT en worden de leerlingen overgeplaatst naar andere passende scholen.

Afgelopen donderdag kregen de ouders van de 76 leerlingen en de 23 kinderen op de kinderopvang bij de school het nieuws te horen. “Wij begrijpen goed dat dit bericht veel emoties oproept bij kinderen, ouders en medewerkers,” zegt Hobert. “Daarom onderzoeken we in nauw overleg met ouders en het team welke toekomstoptie het beste is voor de kinderen.”

Sieger de Vries, lid en woordvoerder van de medezeggenschapsraad, vult aan: “De PIT is voor veel kinderen een unieke plek, juist voor leerlingen die elders tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarnaast hebben we een bijzonder concept dat breed wordt gewaardeerd. In het belang van de kinderen willen we deze plek graag behouden en spreken daarom liever van een doorstart. Samen met Primenius zoeken we naar een duurzame oplossing.”